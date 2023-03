Vergunningsweigering gascentrale Vilvoorde wordt niet geschorst

ENGIE startte na de beslissing van Demir twee procedures op: één om de weigering te schorsen en één om de weigering te vernietigen. Maar volgens de Raad handelt ENGIE bij haar vergunningsaanvraag niet in het algemeen belang en kan het energiebedrijf niet aantonen dat het dossier hoogdringend is. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de beslissing van Demir dus niet. Het is nu nog wachten of de geweigerde omgevingsvergunning ook ten gronde vernietigd wordt.