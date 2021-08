Verkeer kan weer over Halse Zennebrug

In Halle is de nieuwe Zennebrug vanochtend opengesteld voor alle verkeer. Na ruim anderhalf jaar is de belangrijke verkeersader van en naar het centrum opnieuw toegankelijk.

De werkzaamheden aan de René De Boecklaan, de gloednieuwe Zennebrug en de Suikerkaai zijn voltooid. De belangrijke invalsweg naar het centrum was sinds januari vorig jaar afgesloten voor de bouw van de nieuwe Zennebrug en de aanleg van de Zuidbrug. De nieuwe verkeersinfrastructuur biedt veel meer ruimte aan zachte weggebruikers. “De nieuwe Zennebrug is breder dan de vorige. Aan beide zijden zijn er voetpaden en eenrichtingsfietspaden aangelegd”, verduidelijkt Servé. “Dat trekken we ook door op de René Deboecklaan en de Zuidbrug. De Suikerkaai en de Louis Theventlaan maken deel uit van de fietszone. Fietsers hebben er voorrang op auto’s en de maximale snelheid bedraagt 30 kilometer per uur.” De Zuidbrug zal op termijn een belangrijke verbinding vormen van en naar het station en de Sint-Rochuswijk. “Maar zolang die brug niet voltooid is, zal de Suikerkaai in twee richtingen toegankelijk zijn”, zegt schepen Johan Servé.