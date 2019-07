Verkeerschaos na stroompanne Vierarmentunnel

Door een algemene stroomonderbreking is de Vierarmentunnel in Tervuren in beide richtingen afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt indien mogelijk de omgeving te vermijden. De files liepen vanmorgen reeds op tot meer dan anderhaf uur.

Door de stroompanne vielen alle installaties in de tunnel uit (verlichting, ventilatie…) en was het niet veilig meer om erdoor te rijden. Ook de verkeerscamera’s werkten niet meer. Toen de reguliere stroom weer werd opgestart, zijn de tunnelsystemen blijkbaar niet mee opgestart. Uit veiligheidsoverwegingen is daarop beslist de tunnel in afwachting in beide richtingen af te sluiten. Er wordt nog gewerkt om het probleem te verhelpen. Verkeer dat van Gent richting Hasselt wil, kan beter omrijden via Antwerpen.