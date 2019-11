Verkeersomleiding teistert villawijk Wemmel

In Wemmel zijn de inwoners van de Bouchout-wijk erg bezorgd om de verkeerssituatie in hun wijk. Sinds de werkzaamheden aan de Frans Robberechtsstraat en de Zijp wordt heel wat verkeer langs hun deur omgeleid en dat brengt gevaarlijke situaties met zich mee. Het gemeentebestuur van Wemmel erkent de problemen en neemt vanaf volgende week maatregelen.

Ter hoogte van Campus Wemmel wordt de straat heraangelegd en er wordt werk gemaakt van de fietssnelweg tussen Asse en Grimbergen. Om die redenen wordt alle verkeer door de aangrenzende villawijk Bouchout gestuurd. Da’s niet naar de zin van de bewoners: “Het is een autoroute geworden. We kunnen zelf bijna niet meer buiten komen met de wagen,” aldus Gilbert. “Het is hier levensgevaarlijk. Mensen rijden veel te snel en vergeten dat ze door een villawijk rijden én een omleiding volgen.”

Maatregelen

Schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere (Lijst Burgemeester) erkent de problemen. “Ik ben op de hoogte, ja. We gaan dan ook een aantal maatregelen nemen. Er komen snelheidsmeters en we vragen extra toezicht aan onze politiezone,” legt hij uit. Het gemeentebestuur denkt er ook aan tijdelijk een zone 30 in te voeren.

De hamvraag blijft echter of het wel nodig is om het verkeer door een rustige woonwijk te sturen? “We hebben niet veel alternatieven,” aldus Jonckheere. “We zouden de mensen kunnen vragen om langs de Romeinsesteenweg te rijden, maar dat is echt een grote omweg en dus zien we dat niet zitten.”