Verkoop perceel oud recyclagepark brengt 400.000 euro meer op dan voorzien

In Wemmel is de verkoop van het perceel waar vroeger het recyclagepark was gevestigd, een flinke opsteker voor de gemeentekas geworden.

Schepen van Financiën Vincent Jonckheere (Lijst Burgemeester Wemmel): "Het perceel van 13are 39ca werd door de gemeente niet meer gebruikt omdat het recyclagepark jaren geleden verhuisde naar de Tennisdreef. Het gaat wel om bouwgrond en dus hebben we het perceel via een online-bieding te koop aangeboden. Het minimumbod was 700.000 euro, maar uiteindelijk is er 1,1 miljoen euro geboden, zowat 400.000 euro meer dus."

De grond, rechts van huisnummer 274 op de Limburg Stirumlaan, is geschikt voor projectontwikkeling. Het werd dan ook gekocht door een projectontwikkelaar. Het perceel is gelegen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Woonlagen" en maakt deel uit van het kernwoongebied voor bebouwing met vier bouwlagen en vier woonlagen.