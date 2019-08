Vermoeden van asbest bij brand Kokejane

De kans is reëel dat er bij de zware brand in Kokejane bij Herne die vanmiddag uitbrak, asbest is vrijgekomen. Het gemeentebestuur vraagt om ramen en deuren in de buurt gesloten te houden en geen groenten of fruit uit de tuin te eten tot er meer duidelijkheid is.