Vernieuwd atletiekpark Den Heurk: een wereld van verschil

Atletiekpark Den Heurk in Overijse is onherkenbaar vernieuwd. Naast een nieuwe looppiste is er nu ook accommodatie voor werp- en springnummers en een unieke sprinthelling.

Het nieuwe atletiekpark is een wereld van verschil met de oude gravelpiste. “Die was eigenlijk helemaal versleten,” zegt Kim Van Caudenberg, diensthoofd Sport in Overijse. “Er lag heel veel water op en in de winter modder. Voor de atleten was het niet meer fijn om te trainen.”

Het nieuwe park bestaat uit een synthetische looppiste met vier banen van 350 meter lang. Er is ook accommodatie voor kogelstoten, speerwerpen, ver- en hoogspringen, discuswerpen en polsstokspringen. En er zijn fitnesstoestellen. Maar dé blikvanger is een sprinthelling van 50 meter hoog. “Die is handig om de techniek en de kracht die met sprinten gepaard gaan te trainen,” zegt ewout van San, jeugdcoördinator van Zoniën Athletics Team dat er traint. “We gaan de sprinthelling zeker inzetten om onze jongeren te trainen."

Geen wedstrijden

Toch is er ook kritiek. De piste is slechts 350 meter lang, waardoor er geen officiële wedstrijden kunnen plaatsvinden. “Dat vinden we spijtig,” aldus Van San, “de afstanden op wedstrijden zullen dus anders zijn dan bij onze trainingen.”

Het atletiekpark is niet alleen bedoeld voor sportverenigingen. Ook het brede publiek en de scholen kunnen er terecht. Momenteel loopt er een proefperiode en kan iedereen de piste gratis gebruiken tijdens de kantooruren. Vanaf 2019 kan je een sportpas kopen.