Vernieuwd BAVI wil zich tonen tegen Ninane

Met zes nieuwe spelers en een nieuwe coach waait er een nieuwe wind door de club. Vier van de nieuwkomers komen uit eigen jeugd. “Een bewuste keuze van de club,” zegt coach Hamady Ly. “Ik sta zelf ook 100% achter die keuze. Basketbaltalenten opleiden is iets wat ik dagelijks doe, want ik geef al 10 jaar les in de topsportschool. De filosofie van BAVI Vilvoorde past bij mij. Er zit bovendien héél wat potentieel in de ploeg. Die wil ik stap er stap beter maken.”

Hamady Ly kan tal van adelbrieven voorleggen. Hij was eerder al assistent-coach bij Brussels en Kangeroes Willebroek in eerste nationale en coach van de dames van Willebroek en Gentson, ook op het hoogste niveau in België. Als assistent-coach van verschillende nationale jeugdploegen nam hij meermaals deel aan het Europees Kampioenschap. Er wordt dan ook veel verwacht van Ly, al wil hij zijn spelers geen druk opleggen. Een plek in de top-5 in tweede divisie is de ambitie.

“We hebben geleerd uit vorig seizoen, waar we heel sterk startten, maar na heel wat ups-and-downs uiteindelijk 7de werden. Dit jaar hebben we anders getraind in de voorbereiding. Minder intensief, waardoor we misschien onze piek langer kunnen aanhouden. Dit weekend willen een eerste keer pieken tegen Ninane, één van de grote kanshebbers op de titel,” zegt kapitein Lars Maesfrancx.