Verontwaardiging over dure mondmaskers: "Een kaakslag voor de zorgsector"

Huisarts Luc De Munck uit op sociale media zijn verontwaardiging over een prijsofferte voor een levering mondmaskers die het Vilvoordse Zorgbedrijf Filfurdo gisteren ontving. “Ik kan er mee leven dat bedrijven winst willen maken, maar het zevenvoudige vragen van de normale kostprijs is een kaakslag voor alle zorgverleners”, aldus De Munck.

Sinds het coronavirus wild om zich heen grijpt is er nogal wat te doen over mondmaskers. Niet alleen over het tekort eraan voor de zorgverleners, maar ook over de kwaliteit van de maskers die dan toch worden aangeboden. Toen dokter Luc De Munck een offerte voor FFP-2 maskers onder ogen kreeg kreeg van een niet nader genoemde producent, schrok hij van de vraagprijs.

“Zo’n masker kost normaal 1 euro per masker. De fabrikant stelde voor om de maskers te maken tegen 7 euro per stuk”, vertelt De Munck verontwaardigd. “Ik kan mij voorstellen dat een linnenfabrikant het niet gewoon is zo'n maskers te maken en het daardoor wat meer zal kosten. Maar zeven keer de normale kostprijs is een kaakslag voor de zorgsector en mensen die vrijwillig patiënten in het ziekenhuis en .”

De Munck wil dat er hard wordt opgetreden tegen de peperdure exemplaren. “Ik weet niet of het terecht is, maar misschien moeten deze woekerprijzen onderzocht worden door politie en justitie. En als het gaat om een aasgierenmentaliteit, moet het zeker vervolgd worden”, besluit De Munck.