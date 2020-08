Verschillende woningen in Vilvoorde lopen schade op door waterlek

Verschillende woningen in de Mergelputstraat in Vilvoorde hebben vorige maand schade opgelopen door een waterlek. Vooral de woning van Caroline Willockx liep zware schade op. "De Watergroep is ter plaatse geweest om het lek te herstellen. Het gat dat ze daarvoor in het wegdek hebben gemaakt, hebben ze tijdelijk gedicht met leemzand. Maar van zodra het regent, sijpelt het water opnieuw binnen"; zegt Caroline. Als de de problemen nog lang blijven aanslepen, denkt ze aan verdere stappen.

In de nacht van 14 en 15 juli springt een waterleiding in de Mergelputstraat. “Het gevolg is dat mijn kelder helemaal onderliep en er een halve meter modder overbleef. De modder kwam duidelijk van onder de asfaltlaag ter hoogte van mijn woning”, zegt Caroline Willockx. “Ook de kelders van vijf buren liepen onder. Bij de herstelling werd een tweede lek vastgesteld. Toen dat lek gemaakt werd, hebben ze een waterbuis geforceerd waardoor een derde lek ontstond.”

De Watergroep heeft het gat waar de lekken werden hersteld voorlopig gedeeltelijk gedicht met leemzand, maar nog waren de problemen bij Caroline niet gedaan. Sindsdien is haar kelder nog twee ondergelopen. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat telkens wanneer het regent mijn kelder vol water en modder komt te staan”, vraagt Caroline zich af, die wil dat het gat tegenover haar woning snel dichtgemaakt wordt. “Het antwoord van De Watergroep is dat zij daar niet verantwoordelijk voor zijn en op hun onderaannemer aan het wachten zijn.”

De schade aan de woning van Caroline is groot. Ze voelt zich in de steek gelaten en heeft De Watergroep intussen in gebreke gesteld. “Het spijtige is dat ik geen reactie krijg. Ik heb toch al gegevens van de advocaat bij de hand, dus ik zie nog wat ik verder kan doen. Misschien niet direct op procedureel vlak, maar desnoods een schrijven. Ik ga het toch zeker hier niet bij laten", aldus Willockx.