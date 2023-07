Verven met planten in Gaasbeekse Museumtuin

Een bijzondere rondleiding vandaag in de Museumtuin in Gaasbeek. Alles draait namelijk rond verven met natuurlijke kleurstoffen uit planten.

Tot halfweg de negentiende eeuw werd er enkel geverfd met natuurlijke kleurstoffen uit planten. Dat en nog heel wat andere weetjes leren vanmiddag de bezoekers van de Museumtuin tijdens een speciale rondleiding. Een gids vertelt hen over de traditionele verftechnieken en materialen. “Tegenwoordig is stoffen verven met planten weer helemaal in, wat niet verwonderlijk is, gezien de groeiende behoefte aan een ecologische en duurzame leefstijl”, klinkt het. “Ook in de Museumtuin staan planten die nog als kleurstof gebruikt worden.” Een reportage zie je in ons nieuws.