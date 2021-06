Verzekeraar stapt naar rechter om verantwoordelijke brand Opwijk te vinden

Verzekeraar Allianz stapt naar de rechtbank om de verantwoordelijke van de zware brand in een appartementsgebouw aan de Kloosterstraat in Opwijk te achterhalen. Het dagvaardt de gemeente en nog vijftien andere partijen. De herstellingen aan de appartementen lopen daardoor opnieuw vertraging op. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Op 9 april verwoestte een zware brand 11 appartementen in de Kloosterstraat in Opwijk. Heel wat andere appartementen liepen zware rook- en waterschade op. De herstellingen aan het gebouw zijn bijna drie maanden na de brand nog altijd niet gestart. De getoffen bewoners - die intussen allemaal elders onderdak hebben gevonden - moeten zelfs nog langer wachten nu verzekeraar Allianz naar de rechter stapt om de verantwoordelijke van de brand te vinden. De verzekeringsmaatschappij stelde daarvoor een gerechtsdeurwaarder aan. In totaal worden zestien partijen gedagvaard in kortgeding.

Eén van de partijen die wordt gedagvaard is de gemeente Opwijk zelf. “Wij worden geviseerd omdat de vrijwillige brandweer toen nog een gemeentelijke bevoegdheid was. Het gebouw werd immers opgetrokken in 2008, voor we deel uitmaakten van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West”, zegt burgemeester Inez De Coninck in Het Nieuwsblad. Volgens De Coninck stapt de verzekeraar naar de rechter om te onderzoeken op wie het de schade kan verhalen. Door de juridische procedure worden de herstellingswerken aan het gebouw andermaal uitgesteld.