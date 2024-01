Vice-voorzitter van de Europese Commissie Maroš Šefčovič bezoekt boerderij in Lennik: "Een voorbeeld voor heel Europa"

Gisteren bracht Maroš Šefčovič, uitvoerend vice-voorzitter van de Europese Commissie, die o.a. verantwoordelijk is voor de Europese Green Deal, op uitnodiging van de Europese Raad van Jonge Landbouwers (CEJA) een bezoek aan de boerderij van Jonas Lemaire-Taelemans in Lennik. De jonge landbouwer runt een familiebedrijf met een sterke focus op duurzaamheid.

Het familiebedrijf van Jonas Lemaire-Taelemans werd opgericht door zijn ouders. Nu is het één van de koplopers op het vlak van duurzaamheid. Maroš Šefčovič, vice-voorzitter Europese Commissie: "Dit is één van de meest duurzame boerderijen die ik al heb bezocht. Alles wordt gebruikt als voedsel voor de koeien. Alles wordt maximaal benut. Er zijn zo weinig mogelijk pesticiden, zo weinig mogelijk chemische meststoffen, alles komt van de natuur. Dit is het model dat we over heel Europa willen zien."

Trots

Het bezoek maakt Jonas trots. "Ik denk dat het tot nu toe één van de meest prestigieuze bezoeken is hier op het bedrijf. Het is een mooie inspanning om tot op het bedrijf te komen om te luisteren naar welke noden landbouwers hebben en ook om te zien hoe duurzaam de Vlaamse landbouw is. Ik hoop dat ze aan de slag zullen gaan met wat hier gezegd is vandaag. "

