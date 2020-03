Videohouse: "Afwachten hoe we dit gaan overbruggen"

Gisteren raakte bekend dat de Olympische Spelen door de coronacrisis uitgesteld worden. De gevolgen voor mediabedrijf Videohouse uit Vilvoorde zijn enorm. Het bedrijf zou een belangrijke rol spelen in Tokio. De voorbereidingen waren al een jaar bezig, de investeringen in het materiaal zijn bijzonder groot. Tot overmaat van ramp ziet het bedrijf ook tal van andere projecten afgelast of uitgesteld worden.

Al maanden wordt een opnamestudio van Videohouse ingepalmd om de Olympische Spelen voor te bereiden. “We hebben een investering van 10 miljoen euro gedaan om een gloednieuw captatiesysteem te ontwikkelen. Dat systeem brengt alle beelden van verschillende wedstrijden samen in een centrale regie. Van daaruit wordt het dan verdeeld over de hele wereld”, zegt Renaat Coninckx, commercieel directeur van Videohouse.

Dat systeem wordt afgewerkt, maar Videohouse investeerde ook zo’n 10 miljoen euro in nieuwe lenzen. In Tokio zou het bedrijf met ongeveer 100 mensen aan de slag zijn. Het Vilvoordse bedrijf zou onder meer de openings- en slotceremonie capteren. “We weten niet hoe we dat gaan overbruggen. Het zal in overleg met leveranciers, banken en IOC bekeken moeten worden”, aldus Coninckx.

Het blijft voor Videhouse niet alleen bij de Olympische Spelen. “We zien ook nog andere projecten wegvallen: de Vlaamse wielerklassiekers, de voetbalcompetitie, het Eurosongfestival, het EK voetbal, noem maar op", zegt Coninckx. "Gevolg is dat 320 mensen momenteel technisch werkloos zitten thuis. Tot nu toe wordt daar met veel begrip op gereageerd. Het is niet alleen Videohouse, heel de wereld zit in dezelfde situatie."