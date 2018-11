Vier gemeenten wachten nog op nieuwe burgemeester

11 Vlaamse steden of gemeenten hebben nog geen nieuw bestuur. 4 daarvan zijn in onze regio: Wemmel, Linkebeek, Overijse en Zaventem.

In Overijse voert burgemeester Inge Lenseclaes al een tijdje gesprekken met Open VLD-Groen, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. Haar partij Overijse2020-N-VA kan in theorie ook rond de tafel met Overijse Plus om een coalitie te vormen, maar dat is voor Overijse2020-N-VA geen optie.

In Zaventem wil de Open VLD van burgemeester Ingrid Holemans voor het einde van deze maand een nieuw bestuur gevormd hebben. De afgelopen dagen groeide het gerucht dat Open VLD enkel met CD&V zou willen doorgaan en N-VA naar de oppositiebanken zou willen verwijzen. De christendemocraten zouden N-VA er dan wel graag bij hebben, omdat anders de meerderheid krap is met 16 op 31 zetels. N-VA en Open VLD hebben de voorbije dagen rond de tafel gezeten.

In Linkebeek lijkt er een bestuur in de maak tussen Link@venir van Ghequière en de tweetalige lijst Activ'. Daarmee zou Damien Thiéry naar de oppositiebanken verwezen worden. Zijn LKB haalde 5 zetels binnen. Ghequière startte gesprekken op met LKB, maar die zaten al snel op een dood spoor.

In Wemmel tot slot ligt de situatie ingewikkeld. De drie partijen zijn veroordeeld tot elkaar. LB Wemmel van burgemeester Walter Vansteenkiste haalde 12 zetels binnen, Wemmel Plus! 7 en Intérets Communaux 6. Door de rechtstreekse verkiezingen van schepenen in faciliteitengemeenten heeft LB Wemmel drie schepenambten, de andere elk 1. De partij die de burgemeester aanduidt, heeft een extra zitje. Als het college geen consensus bereikt, moet de gemeenteraad knopen doorhakken.

Welke partij levert de burgemeesters?

In 31 gemeenten in Halle-Vilvoorde zijn dus wel nieuwe bestuursakkoorden gesloten. CD&V levert momenteel de meeste burgemeesters: 12. Daarna volgt Open VLD met 6, N-VA met 5 en sp.a met 2. Ook de Franstalige UF en cdH levert een burgemeester. 4 burgemeesters worden geleverd door een lokale partij. 15 gemeenten krijgen voorlopig al een nieuwe burgemeester.