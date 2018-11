Vier jaar cel voor reeks gps-diefstallen

Twee Litouwers zijn veroordeeld tot vier jaar cel voor een reeks GPS-diefstallen in de regio. Het duo maakt deel uit van een professionele bende en wordt verdacht van 17 diefstallen in Londerzeel, Overijse en Willebroek.

De Litouwers worden aan de reeks diefstallen gelinkt doordat ze op dezelfde manier te werk gingen. Enkele bendeleden pleegden de diefstallen en verborg de gps-diefstallen, een tweede groep kwam ze ophalen en nog een derde groep stond in voor het transport naar Litouwen.

Opvallend is dat de dieven gebruik maakten van het openbaar vervoer. Bij elk feit is te zien op bewakingscamera's hoe ze met de laatste lijnbus aankomen in de gemeente waar ze de feiten gepleegd hebben en hoe ze daags nadien met de eerste bus weer vertrokken. Twee leden konden opgepakt worden via die camerabeelden en gelinkt worden aan feiten in Overijse, Londerzeel en Willebroek.

Het duo was niet bij elke diefstal aanwezig, maar toch veroordeelt de rechter hen elk tot vier jaar cel. Volgens hem hebben de daders geen schuldbesef en wilden ze doelbewust zoveel mogelijk misdrijven plegen op een zo kort mogelijke tijd.

Foto: Archieffoto RINGtv