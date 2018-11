Vier jaar cel voor verkrachting op straat in Halle

De 28-jarige beklaagde liep het slachtoffer in augustus vorig jaar tegen het lijf in Halle op café, hij volgde haar daarna op straat. Daar dwong hij haar tot seksuele handelingen en verkrachtte hij haar. Een week eerder verkrachtte hij ook zijn toenmalige vriendin uit Ninove.

De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan de feiten en aan de houding van de verdachte. “Na zijn voorlopige invrijheidsstelling in juli 2018 duurde het amper twee weken vooraleer hij minstens vier van zijn voorwaarden aan zijn laars lapte”, aldus de rechter. “De beklaagde heeft een totaal gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van zijn slachtoffers. Een strenge bestraffing is aangewezen.” De twintiger kreeg vier jaar cel en moet zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen van respectievelijk 2.500 en 5.500 euro.

Advocaat tevreden

De advocaat van de ex-vriendin van de man is tevreden met het vonnis. “Het belangrijkste is de erkenning van wat mijn cliënte is aangedaan”, zegt meester Maay Sterkcx. “Deze zaak is door de politie en het parket van in het begin serieus genomen, maar dat was niet het geval in de omgeving van mijn cliënte. Haar ex-vriend heeft de feiten altijd ontkend en hun omgeving ging daar ook in mee. Nu staat zijn schuld vast, dat is belangrijk voor ons. De opgelegde straf is in mijn ogen ook correct. De rechtbank heeft niet alleen rekening gehouden met de feiten, maar ook met zijn houding.”