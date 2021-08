Vier scholen zamelen twee vrachtwagens aan materiaal in voor getroffen Luikse scholen

Na de overstromingen ging onder meer Karien Roels, directeur van de Sint-Jozefsschool uit Wemmel, hulp bieden aan de lokale bevolking. “Ik ben toen in contact gekomen met enkele leerkrachten. Het water in de scholen stond er ruim een meter hoog”, vertelt Roels. “Er was veel materiaal beschadigd. Daarom hebben we een inzamelactie opgestart.”

Vrijwilligers van de Sint-Jozefsschool uit Wemmel, het Prinsenhof uit Grimbergen, de Sint-Jozefsschool uit Strombeek-Bever en de Sinte-Maartenschool uit Meise sloegen de handen in elkaar. Ondertussen zijn er twee vrachtwagens aan schoolmateriaal ingezameld. “Tegen vanavond zal dat materiaal verdeeld zijn over drie schooltjes in Angleur en Kinkempois, bij Luik”, besluit de directeur van de Sint-Jozefsschool uit Wemmel.