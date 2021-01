Vier verdachten opgepakt na gijzeling in Halle

De speciale eenheden van de federale politie zijn deze voormiddag een leegstaande woning aan de Edingsesteenweg in Halle binnengevallen. Vier verdachten werden daarbij opgepakt. Ze zouden in Brussel een man ontvoerd hebben.

Het slachtoffer kon vanmorgen rond 5 uur ontsnappen, rende in paniek naar huizen in de buurt en zei dat hij ontvoerd werd. “De man werd tegen zijn wil meegenomen in Anderlecht en vastgehouden in een woning aan de Edingsesteenweg in Halle”, verklaart Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. De speciale eenheden van de federale politie omsingelden het leegstaande pand. Vier personen werden gearresteerd.

De Edingsesteenweg was enkele uren afgesloten ter hoogte van het op-en afrittencomplex van de A8. Omwonenden moesten binnenblijven.​