Vijf restaurants behouden hun Michelinster

De Michelin-gids heeft weinig verrassingen voor onze regio. De sterrenrestaurants uit onze regio zijn ’t Stoveke in Strombeek-Bever – dat een jubileum van 10 jaar als sterrenrestaurant mag vieren - Michel in Dilbeek, Terborght in Beersel, Alain Bianchin in Overijse en Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem. Kasteel Diependael, dat vorig jaar na 22 jaar zijn ster verloor, heeft die niet kunnen terugwinnen.