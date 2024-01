De politiezone Zennevallei controleerde het voorbije weekend bijna 1.800 bestuurders. Dat paste binnen de actie ‘Weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur’. Vijftien personen hadden te veel gedronken of werden betrapt op rijden onder invloed van drugs.

De dienst Verkeer van de politiezone trok zowel zaterdag als zondag de baan op. Er werden controleposten opgesteld in Huizingen, Halle, Alsemberg, Lot en Ruisbroek. Daarnaast waren er ook verspreide controles op het grondgebied.

Vijftien personen werden betrapt. Zo bliezen vier van hen dermate positief dat ze hun rijbewijs voor vijftien dagen moeten inleveren. Omdat rijden onder invloed één van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen is, houdt de politiezone Zennevallei ook in 2024 regelmatig alcoholcontroles in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.