Vijftig mensen voor politierechtbank op themazitting corona-inbreuken

De politierechtbank van Halle heeft zich vanmorgen gebogen over vijftig dossiers van mensen die de coronamaatregelen hadden geschonden tijdens de lockdown in maart en april. Meer dan de helft van de beklaagden stuurde zijn kat en werd bij verstek veroordeeld tot een effectieve geldboete van 800 euro. Wie wel opdaagde, kreeg vaak een gedeeltelijk uitstel voor zijn geldboete of een werkstraf opgelegd.

De politiediensten in het arrondissement Halle-Vilvoorde stelden de afgelopen maanden duizenden processen-verbaal op tegen mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Wie betrapt werd, kon een minnelijke schikking van € 250 euro betalen, maar wie dat niet deed, riskeerde te worden vervolgd voor de rechtbank. Het parket van Halle-Vilvoorde organiseert deze week vier themazittingen op de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde. In totaal staan er 200 beklaagden terecht. In oktober en het voorjaar van 2021 volgen er nog gelijkaardige zittingen.

De eerste vijftig mensen waren vanmorgen aan de beurt in Halle. Meer dan de helft kwam niet opdagen, wat hen een veroordeling opleverde en een effectieve geldboete van 800 euro. Een twintigtal beklaagden meldden zich vanmorgen wel aan. Eén van hen kreeg de gunst van opschorting. Het ging om een man die betrapt werd op een niet-essentiële verplaatsing tijdens de testrit van een wagen en zijn minnelijke schikking te laat betaalde.

De andere overtreders kregen elk een boete van 800 euro, waarvan de helft vaak met uitstel, of een werkstraf van 46 uur. Eén student kreeg een boete van 1.200 euro omdat hij meermaals was betrapt tijden de lockdown met enkele vrienden aan het station van Halle en dus het samenscholingsverbod met de voeten had getreden. De openbaar aanklager wilde de jongeman een werkstraf opleggen, maar hij kreeg liever de boete. “Mijn ouders betalen die”, reageerde hij.

Verscheidene beklaagden probeerden onder hun straf uit te komen door te stellen dat ze niet wisten dat ze er bepaalde maatregelen van kracht waren. “We zijn tegengehouden toen we met vier personen in een wagen zaten tijdens de lockdown”, zegt de West-Vlaamse Miave Zadi. “Ik neem altijd de trein en wist niet dat het niet mocht.” Maar volgens de rechtbank was dat niet overtuigend. “De coronamaatregelen zijn meermaals per dag in alle media vernoemd en uitgelegd. Zeggen dat je het niet wist, kan niet.”