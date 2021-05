Vijvers Park van Coloma krijgen grondige onderhoudsbeurt

Deze week starten de werken voor de slibruiming van de kanaalvijver en de kasteelvijver in het Park van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Door het verwijderen van overtollig slib en het plaatsen van nieuwe oeverbescherming zal de waterkwaliteit van de vijvers sterk verbeteren en de soms onfrisse geur verleden tijd zijn.

Het is zo’n 25 jaar geleden dat het slib van de vijvers in het Colomapark werd geruimd. “De vijvers zijn de laatste jaren sterk onderhevig aan verlanding, zeker door overhangende bomen en struiken die jaarlijks een vracht bladeren in het water doen belanden”, zegt regiobeheerder Wim De Maeyer. “Dit veroorzaakt de laatste jaren bij momenten zelfs voor een onfrisse geur. Om de vijvers van verder dichtslibben te vrijwaren en meer zuurstof te geven, gaan we voor een meer dan grondige onderhoudsbeurt.”

Dat gebeurt door de vijvers vanaf deze week te laten leeglopen waarna het slib kan drogen. Volgende maand wordt het slib dan afgevoerd. Om meer licht in de vijver te krijgen worden overhangende bomen gesnoeid. Daarna volgt dan de plaatsing van de oeverbescherming. In de loop van augustus moet alles klaar zijn en kunnen de vijvers zich terug vullen. Natuur en Bos zet tot slot vissen uit zodat vissers er terug hun hengeltje kunnen uitgooien.