Villa Muyldermans berschermd als monument

Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermt Villa Muyldermans in Hoeilaart definitief als monument. De villa uit 1924 wordt beschouwd als het architecturale hoogtepunt van de serristenvilla's in de Druivenstreek.

De villa werd gebouwd tijdens de meest welvarende periode voor Hoeilaart, in een periode dat de teelt van tafeldruiven in serres een tweede grote expansie kende. De architect van de villa, Charles Mariën, zou vanaf het interbellum mee de stijltrend bepalen voor de bouw van dergelijke serristenvilla's. Villa Muyldermans is het gaafst bewaarde voorbeeld van een villa door Mariën ontworpen. Eerder werd ook al diens Villa Charliers in Overijse beschermd, maar de Hoeilaartse is veel rijker uitgewerkt.

In tegenstelling tot andere gerenoveerde villa's bleef bij villa Muyldermans bovendien de planindeling en interieurafwerking bewaard, wat dit gebouw uitzonderlijk maakt. De villa vormt een ensemble met de bewaarde serre en garage in bijhorende stijl. De serre als getuige van het voormalig groot serrecomplex van 26 broeikassen is eveneens zeldzaam omwille van de gebogen in plaats van een geknikte vorm.