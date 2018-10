Villa van Marc Sleen is verkocht

De villa van Marc Sleen, de striptekenaar die in 2016 overleed, aan de rand van het Zoniënwoud, is verkocht. De nieuwe eigenaar belooft de villa in ere te zullen herstellen.

Villa 'Le Clôs Fleuri' aan de Hyacintenlaan in Hoeilaart speelde een belangrijke rol in het werk en het leven van de geestelijke vader van Nero. Marc Sleen werd eigenaar van de villa in 1955 en hij woonde er tot aan zijn dood in 2016.

2 Jaar na zijn dood deed de weduwe van Marc Sleen de villa van de hand. Er waren verschillende geïnteresseerden om het pand aan te kopen. De weduwe sprak de uitdrukkelijke wens uit dat de villa zou blijven bestaan en een renovatie zou ondergaan. De nieuwe eigenaar van de woning zou zich daartoe hebben verbonden.

Voor hoeveel geld de villa van Sleen is verlocht, is onduidelijk. De initiële vraagprijs bedroeg 695.000 euro.