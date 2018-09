Vilvocraten gooien handdoek: “Er is toch al een voorakkoord”

Van Hende benadrukt dat er voldoende kandidaten beschikbaar waren voor lijstvorming en dat hij lijstduwer zou geweest zijn onder een vrouwelijke lijsttrekker. Van Hende beweert zwart op wit “ dat er al een politiek voorakkoord bestaat, waarbij de Vilvocraten, in welke constellatie ook, niet aan bod zouden komen, maar uiteraard zullen de traditionele partijen dit in alle toonaarden ontkennen.” De fractieleider van de Vilvocraten kreeg naar eigen zeggen van enkele van die traditionele partijen zelf 'oneerbare voorstellen' om hun lijst te vervoegen.

Van Hende erkent wel dat zijn geplande verhuizing uit Vilvoorde heeft meegespeeld in de beslissing: een eventueel nieuw mandaat zou hij sowieso niet kunnen uitdoen.

De politicus, die al meer dan 20 jaar in de Vilvoordse gemeenteraad zit, is ook bitter over de ‘trieste evolutie’ van de Vilvoordse politiek en schrijft harde woorden: “Het respect van de meerderheid voor zijn burgers en burgerinitiatieven is bedroevend. Vaak worden er beslissingen doorgevoerd die haaks staan op de wil van het volk. Ook de evolutie van de politieke zeden en steeds toenemende normvervaging in de afgelopen legislatuur staat goed bestuur in de weg. De werkijver en dossierkennis van vele raadsleden en sommige leden van het schepencollege is ronduit beschamend.”