Vilvoorde bouwt nieuwe noodwoningen: “Materialen zoveel mogelijk hergebruiken”

Vilvoorde wil samen met het CAW het aantal noodwoningen in de stad uitbreiden. Langs de Harensesteenweg worden in 2025 twaalf studio’s gebouwd. “De stad groeit, net zoals de vraag naar noodwoningen. Via de nieuwbouw voorzien we in een oplossing voor mensen die tussen de mazen van het net vallen en dreigen dakloos te worden”, zegt schepen van Sociale Zaken Fatima Lamarti.