Vilvoorde in de ban van carnaval

Gisteravond trok in Vilvoorde de jaarlijkse carnavalstoet door de straten. Meer dan twintig groepen uit heel Vlaanderen namen deel aan de optocht. Bijzonder was ook dat Vilvoorde voor het eerst in haar geschiedenis een carnavalshuwelijk inzegende tussen een prins en een prinses. En dat was niet toevallig aan de vooravond van valentijn.

Het feestgebeuren begon in Vilvoorde in het stadhuis met de machtsoverdracht aan de Orde van de Pjeirefretters .De rest van de avond zijn het de carnavalisten die voor het zeggen hebben. Prins Ronny en prinses Marleen zijn al jaren man en vrouw maar op de vooravond van Valentijn hernieuwen ze hun huwelijksbelofte. “Omdat we allebei van carnaval houden”, zegt prins Ronny. “ Ik was al prins geweest en zij prinses. Nu zij we een prinsenspaar en rijden we de stad rond met de carnavalsgroepen.”

Naast de plaatselijke groepen stappen er in de stoet groepen op uit heel Vlaanderen. Een absolute topper zijn de Steltenlopers van Merchtem. De wereldberoemde waaghalzen steken tot vier meter boven het publiek uit. Dat publiek komt grotendeels uit Vilvoorde en omgeving maar elk jaar komen ook carnavalisten uit andere steden hun Vilvoordse kompanen een hart onder de riem steken, uit Halle bijvoorbeeld.