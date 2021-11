Vilvoorde dreigt met schrappen parkeerstroken door sluikstortproblematiek

De stad Vilvoorde overweegt parkeerstroken in de zone Cargovil te schrappen als er geen extra budget wordt vrijgemaakt om de sluikstortproblematiek aan te pakken. “De situatie is schrijnend”, zegt schepen van Openbaar Domein Katrien Vaes.

Langs de Woluwelaan in de industriezone Cargovil volgen de hopen afval elkaar op. Dat is zowel op het grondgebied van Zemst, Grimbergen als Vilvoorde het geval. “In het bedrijventerrein is er ’s avonds weinig tot geen sociale controle”, vertelt Vilvoords schepen van Openbaar Domein Katrien Vaes. “Omdat het een gewestweg is, staat het Vlaams Gewest in voor de opruiming, maar heel wat sluikstorten blijven lange tijd liggen.”

“In principe voeren onze aannemers om de twee maanden algemene opruimbeurten uit. In deze zone zijn de sluikstorten sinds begin dit jaar maandelijks opgeruimd, maar dat blijkt nog steeds onvoldoende”, reageert Anton De Coster, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “We hebben de stad voorgesteld om een aanvullend reglement in te voeren dat vrachtwagens verbiedt om te parkeren langs de Woluwelaan. Sluikstorters laten meestal vuil achter tussen de vrachtwagens. Vilvoorde heeft nog niet gereageerd op ons voorstel.”

Ook de stad denkt aan een parkeerverbod voor vrachtwagens of het inzetten van camera’s als ondersteunende maatregelen. “Maar daar zijn opnieuw grote investeringen aan mensen en middelen voor nodig”, zegt Vaes. “We stelden voor om Incovo in te schakelen om de sluikstorten systematischer op te ruimen. De opruimfactuur zou dan door Wegen en Verkeer betaald worden, maar op dat voorstel kwam het antwoord dat ze geen budget hebben”, voegt burgemeester Hans Bonte toe. “We hopen dit jaar nog samen te zitten met de minister. Als er niet meer budget vrijkomt, zullen we parkeerstroken schrappen, desnoods met betonblokken.”​