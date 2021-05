Vilvoorde, Machelen en Drogenbos hebben laagste vaccinatiegraad in Vlaanderen

Vilvoorde, Machelen en Drogenbos bengelen helemaal achteraan als op het vaccinatiegraad aankomt. In Vilvoorde kreeg 31,4% van de volwassen bevolking een eerste prik, het laagste percentage in Vlaanderen. Daarna volgen Machelen, het Limburgse Voeren en Drogenbos.

Machelen doet niet veel beter dan Vilvoorde met een vaccinatiegraad van 31,7%, na Vilvoorde het laagste cijfer in Vlaanderen. Aan de andere kant van de Vlaamse Rand vinden we Drogenbos. Met een vaccinatiegraad van 33,3% staan ze op plek vier op de lijst met laagste vaccinatiegraden. Ter vergelijking: Kapelle-op-den-Bos heeft met 46,8% de hoogste vaccinatiegraad in onze regio, Knokke-Heist met 61,8% de hoogste in Vlaanderen.

Experts zien verschillende oorzaken van de lage vaccinatiegraad: het hoge aantal anderstaligen in Vilvoorde, Machelen en Drogenbos en het hoge aantal Franstaligen, waarvan geweten is dat de vaccinatiebereidheid lager is. Daarentegen hebben de gemeenten ook een jongere bevolking, waarvan er velen mogelijk nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een vaccin. Ook de financiële achtergrond speelt mee.

Burgemeester Hans Bonte gaf eerder al aan dat sommige wijken moeilijk te bereiken waren. De stad Vilvoorde wil daarom mobiele teams inzetten of lokale vaccinatiecentra opzetten om in moeilijker bereikbare wijken te vaccineren.