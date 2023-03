Vilvoorde opent troostplek in bibliotheek

In de bibliotheek van Vilvoorde kan je sinds kort niet alleen op zoek naar een goed boek, maar ook naar rust en hoop. Gisteren is daar een nieuwe troostplek ingehuldigd. Wie het moeilijk heeft of alleen wil zijn, kan zich daar tijdens de openingsuren even terugtrekken.

‘Graag geef ik je armen om de wereld te vangen als die omvalt.’ Zo staat te lezen op de muur van de nieuwe troostplek in de bibliotheek van Vilvoorde. Een gedicht dat hoop en vertrouwen in een betere toekomst moet geven. Voor de realisatie van de troostplek schonken de ouders van de Frederik Vanclooster 500 euro aan de bibliotheek, dat is de helft van het budget dat ze van de stad kregen om als ambassadeur aan goede doelen te schenken. Frederik kwam op nieuwjaarsdag 2020 om het leven toen hij in het kanaal in Vilvoorde belandde. De andere helft geven de ouders aan de AKABE van Scouts en Gidsen Vilvoorde, waar Frederik leider was.

“De bibliotheek is een plek van bezinning en reflectie, maar ook alsmaar meer een plek van ontmoeting en interactie”, zegt stadsambassadeur en moeder van Frederik Kristien Bonneure. “Toch vinden we het belangrijk om binnen de bibliotheek een plekje te hebben waar je je een klein beetje kan terugtrekken en de wereld kan overschouwen. Dit is een perfecte plek daarvoor. Het nodigt uit om hier binnen te stappen en tegelijk buiten te stappen: afstand nemen van het gewoel van de stad en na te denken over de dingen die er echt toe doen.”

Het gedicht aan de muur is geschreven door Peter Verhelst, leerlingen van de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels gebruikten dat als inspiratie voor enkele illustraties. Het ontwerp van Lola en Elise werd uiteindelijk uitgekozen. “Je ziet onder meer hoe een hand een jongetje omarmd en de vogels die het gevoel van vrijheid moeten geven”, zeggen Lola en Elise. “Een geslaagd project”, klinkt het tot slot bij schepen van Cultuur Moad El Boudaati. “Het is een mooie plek geworden waar mensen tot bezinning kunnen komen.”