Vilvoorde reglementeert verkoop producten op basis van cannabis

De stad Vilvoorde voert de regels in na signalen vanuit de politiediensten. Die merken op dat heel wat verkopers niet weten wat er exact in de producten op basis van cannabis zit en of ze de producten mogen verkopen. Het gaat dan onder meer om oliën, gedroogde bloemen, lolly’s en zeep met het bestanddeel cannbidiol in. Een stof die in tegenstelling tot THC wel legaal is.

Maar omdat de controle van de bestanddelen en producten te wensen overlaat voert de stad Vilvoorde een vergunning in. Alle handelszaken die het nu al aanbieden hebben twee maanden om zich te schikken naar de regels. Ook nieuwe winkels zullen een erkenning moeten aanvragen. Verder moeten ze een inventaris bijhouden van de producten die ze verkopen en de herkomst en leverancier ervan te allen tijde kunnen voorleggen.

Uitzondering zijn de apotheken die geneesmiddelen op basis van cannabis aanbieden. Vilvoorde legt ook de verkoop van de producten aan banden in de buurt van scholen, plaatsen waar veel jongeren komen of drughulpverlening is. Overtredingen op de regelgeving worden beboet met een GAS-boete van 350 euro. Bij meerdere overtredingen kan de vergunning ook geschorst of ingetrokken worden.