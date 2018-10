VILVOORDE: Sander Barrez eerst PVDA-verkozene in Halle-Vilvoorde

Sander Barrez is de eerste en voorlopig enige verkozene van de PVDA in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Vorige zondag behaalde de uiterst linkse partij in Vilvoorde 4,8% van de stemmen en dat is voldoende voor een zitje in de gemeenteraad.

Sander zal in de gemeenteraad ongetwijfeld op de oppositiebanken belanden, maar dat scherpt zijn strijdlust alleen maar aan.

"Ik denk dat wij een beetje de verrassing van de verkiezingen waren hier in Vilvoorde en dat hadden wij eigenlijk niet zien aankomen. Wanneer wij in de volkswijken langsgingen, voelden wij wel dat de mensen snakten naar verandering. We hebben heel goed geluisterd naar de Vilvoordenaars en vooral het thema van de armoede sloeg hard aan,” zegt Barrez.

De strijd tegen de kansarmoede wordt dus één van de speerpunten van de Vilvoordse PVDA. Vraag is enkel of Sander Barrez in zijn eentje gaat kunnen wegen op het beleid.

"Naar mij alleen gaan ze uiteraard niet luisteren in de gemeenteraad. Het verschilt natuurlijk wel als we daar met enkele tientallen of honderden voor die deur staan en zeggen 'dat het anders moet en ook kan'. Wat ik hier in Vilvoorde heel mooi vind is dat wij niet alleen vooruit gaan, maar ook de linkse partijen sp.a en Groen. PVDA kan hun sociaal beleid in Vilvoorde nog meer versterken, wat een mooi resultaat kan opleveren."