Vilvoorde verwelkomt de Sint

Vanochtend is de stoomboot van Sinterklaas en zijn Pieten aangemeerd in de stad Vilvoorde. De zon hebben ze niet meegebracht uit Spanje, maar dat kon de pret niet bederven. Tientallen kinderen stonden hem op te wachten aan de Steenkaai. Later op de dag staat ook een ‘meet and greet’ met de goedheilige man op het programma.