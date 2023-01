Vilvoorde voert fel gecontesteerde circulatieplannen af

De stad Vilvoorde voert haar zwaar gecontesteerde circulatieplannen in de wijken Faubourg en Koningslo af. Vooral in Faubourg betekent dat een ingrijpende ommezwaai, want daar liep al een testperiode. Ook in Koningslo was er al commotie ontstaan.

Midden oktober voerde de stad Vilvoorde een circulatieplan in in de wijk Faubourg. Drie maanden later wordt dat plan grondig gewijzigd. “We zijn aan het bekijken hoe we de zaken kunnen terugschroeven, al blijft de ambitie om het sluipverkeer uit de wijk te halen. Maar alles concentreren op de Hoveniersstraat, dat zal niet meer gebeuren”, zegt burgemeester Hans Bonte.

Het circulatieplan in Faubourg ging in oktober als testfase voor zes maanden van start, sindsdien is al heel wat inkt over het plan gevloeid. De bewoners vonden dat er verkeersonveilige situaties gecreëerd zijn en dat ze tot in het absurde moeten omrijden door het éénrichtingsverkeer. Daarnaast hekelen ze ook het gebrek aan inspraak.

Voor het circulatieplan van de wijk Koningslo gaat Vilvoorde zelfs nog een stap verder. “We gaan gans dat beleid stopzetten”, bevestigt Bonte. “Dat is inderdaad een serieuze bocht. Net als in Faubourg is ook in Koningslo al een petitie en commotie. Daar is nog niks gebeurd en dat gaat dus ook niet doorgevoerd worden.”