Vilvoorde wil Asiat nieuw leven inblazen

De stad Vilvoorde doet een oproep aan creatieve mensen, ondernemers en/of groepen die de Asiatsite willen 'inkleuren' met één of ander tijdelijk projekt. Dat moet gebeuren in afwachting van een definitieve bestemming van de site.

Op 1 oktober kreeg de stad Vilvoorde de sleutels voor de site van de voormalige legerkazerne Asiat in handen. Zo werd Vilvoorde verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik, in afwachting van een definitieve bestemming.

Om verdere verloedering van de site tegen te gaan, wil de stad via tijdelijke ingrepen de plek een nieuwe dynamiek geven. Onder de noemer 'stadsmakers' lanceert Vilvoorde een oproep aan creatieve mensen, ondernemers of groepen die een tijdelijk projekt willen en kunnen realiseren op de site en dat in afwachting van een definitieve invulling. In afwachting van die definitieve invulling biedt de site immers tal van mogelijkheden om te experimenteren met ruimte of om evenementen te organiseren.

Wie graag een concrete bijdrage wil leveren aan de heropleving van Asiat, kan dat melden via stadsmakers@vilvoorde.be. Op 1 december om 10 u krijg je de kans om de site zelf te bezoeken.

Meer info op www.vilvoorde.be/stadsmakers