Vilvoorde wil Duchéwijk volledig vernieuwen

De Duchéwijk dateert van begin jaren ’20 en toont goed hoe mensen samenleefden in de industrie die Vilvoorde toen was. Het is een kopie van hoe arbeiders woonden in de oude Engelse industriesteden. Typisch is het groepswonen, waarbij gezinnen samenwonen in één blok met daarachter gemeenschappelijke moestuinen en toiletten. Het Duchépark was hun gemeenschappelijke recreatieruimte.

De wijk - zo'n 30 woningen groot - is daarom volgens Vlaanderen bouwkundig erfgoed. Maar na 100 jaar zijn de woningen er bijzonder slecht aan toe. Heel wat panden zijn verloederd, staan leeg of worden gekraakt. Vilvoorde, de provincie Vlaams-Brabant en de huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse wil de wijk nu volledig renoveren zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis van de wijk.

Inter-Vilvoordse wou eerder al de arbeiderswoningen slopen, maar dat stuitte op verzet van Onroerend Erfgoed en de erfgoedcel van de stad Vilvoorde. Tegen de herfst van 2019 moet een Brussels studiebureau een renovatieplan uitwerken. Daarbij krijgen de bewoners heel wat inspraak.

Foto: Onroerend Erfgoed