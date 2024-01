Vilvoordenaar Philippe Deraes is sinds vorige week Belgisch kampioen kader 47/2. Dat is een vorm van biljart op een driebandentafel. Deraes is 66 jaar en heeft een pak ervaring. Hij deelt zijn liefde voor de sport in RINGtv Sport.

Kader 47/2 is een vorm van biljart die veel inzicht over de sport vraagt. Er worden punten gemaakt door de speelbal in één stoot tegen de twee andere ballen te spelen en dat binnen de afgetekende kaders op het biljartlaken. “47 betekent dat we de lijnen trekken op 47 centimeter afstand van iedere band. De 2 houdt in dat je maximaal twee punten in één vak mag uitvoeren”, licht Philippe Deraes toe.

De Vilvoordenaar werd in het totaal al zestien keer Belgisch kampioen. Maar op zijn zege van vorige week na, dateerde de laatste medaille van 30 jaar geleden. Deraes is dus helemaal terug. In mei trekt hij naar het EK in Spanje met de ambitie om het kampioenschap te winnen.

In RINGtv Sport maak je kennis met Philippe en biljart Kader 47/2.