Vilvoords Europarlementslid Assita Kanko: “Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is unieke kans”

België is nu al 11 dagen voorzitter van de Raad van de Europese Unie, die is samen met het Europees Parlement de wetgever van de Europese Unie. Assita Kanko, Europarlementslid voor N-VA uit Vilvoorde, weet waarom dat EU-voorzitterschap zo belangrijk is voor ons land.

Zes maanden lang, tot en met 30 juni, neemt België het voorzitterschap waar van de Raad van de Europese Unie. Dat is een promotiecampagne voor ons land, maar vooral ook het moment waarop België het verschil kan maken bij het ontwikkelen van een Europese visie en het uitstippelen van het beleid. Assita Kanko, Europees parlementslid voor N-VA: "De bedoeling is dat België de prioriteiten stelt voor de komende zes maanden en de Europese lijn bepaalt."

In de Raad van de Europese Unie komen de ministers van de 27 EU-landen samen om het beleid te coördineren, wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren. Het is samen met het Europees Parlement het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de Unie. Het land dat voorzitter is van de Raad heeft er alle belang bij zijn prioriteiten in de verf te zetten. "Voor een Europarlementslid is het heel belangrijk om samen te werken met het land dat voorzitter is, zeker als de prioriteiten gelieerd zijn. Met Frankrijk bijvoorbeeld heb ik de wet kunnen maken voor de transparantie van transacties wat cryptomunten betreft. Dat betekent dat terroristen geen geld meer kunnen verzamelen zonder op te vallen, de anonimiteit is weg. Dat was een prioriteit voor Frankrijk."

Toch blijft Europa een ver-van-mijn-bed-show. Nochtans zijn de afspraken en besluiten van het Europees parlement en de Raad bindend voor de lidstaten "Uiteraard lijkt Europa ver weg voor de gewone burger, maar tegelijk doet Europa veel dingen die een impact hebben op het leven van die burger. Daarom is het belangrijk dat we invloed uitoefenen om de belangen van onze burgers te verdedigen. Ook voor de Rand of een stad als Vilvoorde is Europa heel belangrijk. In ieder geval is Vilvoorde goed vertegenwoordigd want ik zit daar (lacht)!"

Een reportage in ons nieuws.