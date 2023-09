Vilvoords stadsbier Pjeirefretter op zoek naar overnemer

Pjeirefretter werd in 2018 gelanceerd op de Vilvoordse Jaarmarkt. Het bier bleek een schot in de roos te zijn. Nog diezelfde dag raakte de eerste batch uitverkocht en moesten café’s een paar weken wachten op een nieuwe lading bier. “Dat was even stressen,” herinnert Jens Leen zich. “Onze toenmalige brouwerij kon niet volgen. We zijn dan overgestapt naar een grotere brouwerij die wel aan onze vraag kon voldoen.”

Vijf jaar later is het Vilvoordse bier nog altijd prominent aanwezig in de Vilvoordse horeca en supermarkten in de regio. “We zijn fier op wat we in die vijf jaar verwezenlijkt hebben. Bovendien zit er nog veel potentieel in ons merk,” aldus Tine Paredis.

Overnemer

Nu zoeken Jens en Tine overnemers. “We voelen ons klaar voor een nieuw hoofdstuk. Het zal raar zijn om Pjeirefretter uit handen te geven, maar ons bier is nu matuur genoeg om voortgezet te worden door iemand anders,” zegt Jens. “Soms verschuiven prioriteiten en ambities, dat is nu eenmaal zo. Jens zit boordevol ideeën voor andere projecten en ik heb mijn handen vol als schepen in Vilvoorde,” verklaart Tine. “Bovendien zijn we eind juli ouders geworden en is de baby nu onze topprioriteit.” Tot er een overnemer is gevonden, blijven Jens en Tine zich inzetten voor Pjeirefretter.