Vilvoordse gemeenteraadsleden moeten inwoners overtuigen van vaccinatie

Cultuurcentrum Het Bolwerk is voor alle inwoners van Vilvoorde de plaats van afspraak om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Het stadsbestuur wil daar een actieve rol bij spelen. Alle gemeenteraadsleden van Vilvoorde, zowel die van de meerderheid als die van de oppositie, wordt gevraagd om de inwoners te overtuigen van het nut van vaccinatie. De politici kunnen dat doen via hun eigen kanalen en netwerken. Volgens burgemeester Bonte is de vaccinatiecampagne geen kwestie van meerderheid of oppositie. "De diversiteit binnen de gemeenteraad moet gebruikt worden om zoveel mogelijk Vilvoordenaren te bereiken", stelt burgemeester Hans Bonte, "alleen zo kan de stad coronavrij worden."