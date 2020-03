Vilvoordse groothandel schenkt bloemen aan rusthuizen en ziekenhuizen

Met de actie wil de bloemenhandel mensen die zorg nodig hebben of zorg verstrekken een hart onder de riem steken. "We gaan allemaal door moeilijke tijden", zegt Maria De Witte van Orchis. "We hopen dat de bloemen toch het isolement van ouders en grootouders in woonzorgcentra wat kan verzachten en een opsteker kan zijn voor zieke patiënten. Daarnaast is het ook een teken van steun aan de mensen die vandaag met hart en ziel in de zorgsector elke minuut van de dag het beste van zichzelf geven, onbaatzuchtig en voor ons allemaal.”

Schepen voor Lokale Economie in Vilvoorde Didier Cortois (Open VLD) reageert met veel dankbaarheid op het initiatief. “Ik ben de afgelopen uren en dagen extra fier op onze lokale handelaars. Niet alleen volgen ze allemaal zonder morren de maatregelen op, maar bij de aanscherping van de regels zien we een grote golf aan bereidwilligheid tot meewerken", zegt Cortois. "Alle horeca-uitbaters zijn ofwel op eigen initiatief ofwel op simpele vraag meteen aan de slag gegaan om hun terrassen zoals bepaald op te bergen."

Soms torenen de tafels en stoelen zelfs tot tegen het plafond van hun zaak. Daarnaast schenken heel wat handelaars hun voorrraad weg. "Het zijn erg drukke tijden voor ons en onze diensten, maar dit soort van solidariteit is een enorme opsteker, ook voor ons als lokale beleidsmakers. Ik maak ook graag van het moment gebruik om de voedingszaken en apothekers te bedanken voor hun grote inzet. Hun beschikbaarheid is momenteel enorm belangrijk en we zijn hun erg erkentelijk voor de geleverde en nog te leveren inspanningen", besluit Cortois.