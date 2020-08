Vilvoordse Jedidja doet gooi naar kroontje Miss België

Voor vele meisjes is het een droom en ook voor Jedidja Puttemans uit Vilvoorde: Miss België worden. Niet zozeer om bekend te worden, maar wel omdat ze een boodschap heeft. Want wat er in de wereld vandaag gebeurt, daar gaat ze niet mee akkoord.

Jedidja is 20 jaar oud en zit in het derde jaar farmaceutische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar mama is Congolees, haar vader Vilvoordenaar. Ze heeft een broer en een zus, en vooral een groot hart. “Deelnemen aan Miss België is vooral om meer deuren te openen en zo mijn eigen stichting te starten voor daklozen. Ik voel dat ik hen echt wil helpen”, zegt Jedidja.

Dat is geen ingestudeerd praatje zoals je wel vaker hoort bij kandidaten Miss België. Jedidja meent het. “Ik moet echt mensen in nood helpen. Waarom weet ik niet. Ik denk dat dat komt door mijn geloof en omdat mijn ouders mij dat hebben aangeleerd. Ik vind dat echt heel belangrijk.”

Daarom zet de Vilvoordse zich via haar kandidatuur in voor verschillende goede doelen. Begin oktober neemt Jedidja deel aan de provinciale voorronde, dan gaat ze voor Miss Vlaams-Brabant. Op de typische interviewvragen die horen bij een Miss-verkiezing is ze alvast voorbereid. Met wereldsterren Rihanna en Beyoncé wil ze graag eens op café, maar ook Bart De Wever zou ze graag enkele vragen stellen.

“Omdat die Vlaanderen en Wallonië wil splitsen. Maar wat moeten wij doen? Wij zijn Belgisch en Congolees opgevoed. Wij willen dat iedereen samen hoort. Dus ik zou daar wel een gesprek mee willen om te zien wat hij te zeggen heeft. Momenteel kan hij me niet overtuigen”, besluit Jedidja. Stemmen en Jedidja steunen kan nu al via de website van Miss België.