Vilvoordse jongeren kunnen onbezorgd spelen tijdens ‘chill momenten’ van 1001 Schakels

De vzw 1001 Schakels uit Vilvoorde kreeg onlangs een subsidie van de Vlaamse overheid om de jeugdwerking te kunnen uitbreiden. Doel is om ook in de toekomst debatten, humanitaire programma's en verschillende workshops te organiseren. Ook willen ze bij de vzw blijven inzetten op ‘chill momenten’ waarbij kinderen en tieners de kans krijgen om onbezorgd te spelen.

Kunnen spelen is belangrijk tijdens de ontwikkeling van een kind. Dat weten ze bij vzw 1001 Schakels maar al te goed. Vilvoordse jongeren zijn er dan ook welkom om zich te amuseren.

“We geloven heel sterk in twee pijlers tijdens de ontwikkeling van een kind: de persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling. Er zijn momenten om te werken voor school, maar kinderen moeten ook eens los kunnen gaan. Dat kan onder begeleiding tijdens onze chill momenten”, zegt Muslim Kasumov van 1001 Schakels.

Younes is vrijwilliger bij 1001 Schakels, hij begeleidt de chill momenten. “Er is echt nood aan plekken zoals deze, waar jongeren gewoon kunnen genieten van een leuk moment en mooie herinneringen opbouwen samen. Dat gebeurt vandaag de dag veel te weinig."

De vzw kreeg recent een subsidie van de Vlaamse overheid, daarmee willen ze hun jeugdwerking extra omkaderen.

“We zetten in op een groeitraject waarbij we jongeren begeleiden tijdens een proces. Tijdens dat proces leren ze cruciale vaardigheden aan, zoals project management of public speaking”, klinkt het.

