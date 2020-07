Vilvoordse moskee roept op om Offerfeest thuis te vieren

Vandaag en de komende dagen vieren de moslims het Offerfeest. De Masgid Annasr-moskee in Vilvoorde roept op om het familiefeest in de eigen bubbel te vieren. “Het is jammer, maar we moeten nu zorg dragen voor elkaar”, klinkt het.

Tijdens het Offerfeest eren de moslims profeet Ibrahim die zijn zoon wilde offeren aan Allah. “Normaal vieren we dat samen, maar dat kan dit jaar niet”, verduidelijkt Houari El Hannouti van de Masgid Annasr-moskee in Vilvoorde. “We roepen iedereen op om te vieren in zijn eigen bubbel.”

Ook het Suikerfeest enkele maanden geleden moesten de moslims in beperkte kring vieren. “Toen is dat prima gelukt. Ook nu moeten we de mensen die we graag zien en de hele bevolking beschermen”, besluit El Hannouti.