Vilvoordse pub moet tijdelijk sluiten na overtreden coronamaatregelen

Het is nog niet duidelijk hoelang de deuren van Mutsaert Pub, op de grens van Vilvoorde en Laken, gesloten blijven. De coronamaatregelen werden er niet gerespecteerd. “Tot nu toe bleef de aanpak beperkt tot adviezen en waarschuwingen”, verklaart Vilvoords burgemeester Hans Bonte, “maar wanneer men hardleers is en de regels aan de laars lapt, kan ik niet anders dan streng optreden. We kunnen het niet maken tegenover horecazaken die de regels wel respecteren om niet in te grijpen.” Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronapandemie dat de stad Vilvoorde een horecazaak sluit.

De zaakvoerder moet eerst aantonen welke maatregelen hij neemt in de strijd tegen Covid-19. Pas dan is burgemeester Hans Bonte bereid om het opgelegde sluitingsbevel in te trekken.