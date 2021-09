Vilvoordse scholieren krijgen coronaprik op school

In twee secundaire scholen in Vilvoorde konden leerlingen zich vandaag laten vaccineren. Omdat de vaccinatiegraad bij de jongeren in de Zennestad en buurgemeente Machelen lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde, trekt vandaag, morgen en vrijdag een mobiel team van vaccinatiecentrum Bolwerk langs de middelbare scholen in de twee gemeenten. “Mijn vader en stiefmoeder hebben me aangemoedigd om me te laten vaccineren”, klinkt het aarzelend bij één van de leerlingen.

In Vilvoorde en Machelen kreeg minder dan de helft van de jongeren tussen 12 en 17 jaar een eerste prik. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt vier op de vijf jongeren en ligt dus een stuk hoger. Vilvoorde handhaaft als gevolg van de lage vaccinatiegraad strengere coronamaatregelen. Leerlingen van het secundair onderwijs moeten bijvoorbeeld tijdens de les nog steeds een mondmasker dragen.

De scholen in Vilvoorde en Machelen mikken op een vaccinatiegraad van 70 procent bij de leerlingen. Een mobiel team van vaccinatiecentrum Bolwerk moet helpen om dat streefdoel te bereiken. Zij trekken de komende dagen naar scholen. Vandaag kregen de leerlingen van Horteco en het Atheneum in Vilvoorde de kans om zich te laten vaccineren. “We beschikken over geen exacte gegevens van welke leerlingen zich deze zomer hebben laten vaccineren, maar we vermoeden dat ook hier het cijfer rond de helft ligt”, zegt directeur van het Atheneum Ward Brouwers. “Vandaag gingen 40 van de 640 leerlingen in op het voorstel om zich te laten vaccineren.”

“Ik was bang, maar mijn vader en stiefmoeder hebben me overtuigd”, vertelt Sara uit het derde jaar. “Later wordt het vaccin misschien toch verplicht. Op deze manier ben ik er al vanaf.” Mohammed is meer overtuigd van zijn keuze. “Er zijn al veel mensen gevaccineerd, maar ik ben pas 12 jaar geworden, dus ik kon me niet eerder laten vaccineren”, zegt de leerling uit het eerste jaar.