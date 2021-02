Vilvoordse vakantiewoning verzegeld na tweede lockdownfeest

In Vilvoorde heeft de politie opnieuw een lockdownfeest vastgesteld in vakantiewoning La Hacienda. De burgemeester heeft beslist om het pand voor twee maanden te laten verzegelen. “Ik heb geen seconde getwijfeld”, reageert een verontwaardigde Hans Bonte.

Eind december werden 53 personen betrapt tijdens een trouwfeest in vakantiewoning La Hacienda. Een deel van de gasten kwam uit het buitenland. De politie legde het feest stil en maakte 46 processen-verbaal op voor de aanwezige volwassenen. Zaterdag werden de coronamaatregelen er opnieuw overtreden. “28 personen verzamelden buiten zonder mondmasker of zonder voldoende afstand”, laat burgemeester Hans Bonte weten. “In de woning was duidelijk een feestje aan de gang met grote hoeveelheden drank en drugs.”

De komende twee maanden mag de vakantiewoning niet meer verhuurd worden. Bonte liet het pand per direct verzegelen. “Het is onbegrijpelijk dat de eigenaar de woning verhuurt aan een groep van dertig personen”, stelt Bonte. “Dat er opnieuw een lockdownfeest wordt georganiseerd, toont aan dat de eigenaar geen controle heeft op zijn woning. Ik heb daarom ook geen seconde getwijfeld over de noodzaak van deze beslissing.”