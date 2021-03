Vilvoordse vestiging CAW wijkt tijdelijk uit naar oud ziekenhuis

De volwassenen- en jongerenwerking van het CAW in Vilvoorde is ruim twintig jaar gevestigd aan de Jean Baptiste Nowélei. Het CAW Halle-Vilvoorde huurde het gebouw van de vzw Televil. In 2019 kocht de organisatie het pand over. “Het gebouw is afgeleefd en de bijgebouwen aan de achterkant staan zelfs op instorten”, zegt inhoudelijk directeur Willy Heylen. “Een grondige verbouwing is dus noodzakelijk. Het aantal werknemers is bovendien op enkele jaren tijd verdubbeld en daarom hebben we ook meer ruimte nodig.”

Tijdens de verbouwingen verhuist de vestiging van het CAW naar de eerste verdieping van het voormalige Van Helmontziekenhuis in de Vaartstraat. Tijdens de verhuizing zijn de volwassenen- en jongerenwerking niet beschikbaar van vrijdag 26 maart tot en met donderdag 1 april. De winteropvang in het Van Helmontziekenhuis kan gewoon openblijven.