Virgo Sapiens biedt straks vakken aan in vreemde talen

De secundaire school Virgo Sapiens in Londerzeel wordt vanaf volgend jaar een CLIL-school. CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’. Concreet zullen de leerlingen niet-taalvakken in het Frans of het Engels kunnen volgen.

Vlaanderen telt intussen zo’n 100 CLIL-scholen, maar in onze regio is Virgo Sapiens één van de pioniers. In Virgo Sapiens zullen leerlingen uit het eerste jaar moderne en Latijn hun lessen geschiedenis in het Engels kunnen volgen, het derde jaar ASO en Sociale en Technische Wetenschappen kan informatica in het Engels volgen. Dezelfde studierichtingen kunnen in het vijfde jaar tot slot aardrijkskunde in het Frans volgen. De jaren nadien worden dezelfde vakken ook in de andere jaren aangeboden en komen er nog CLIL-vakken bij.

Virgo Sapiens is trots dat het volgend schooljaar CLIL-lessen mag aanbieden. “Zowel de ouderraad als een aantal leerkrachten waren enthousiast om vakken in het Engels of het Frans te geven. Ook bij ouders was er veel interesse. Niet verwonderlijk, een leerling in een CLIL-traject ontwikkelt heel wat vaardigheden. Ze leren bewust omgaan met taalstrategieën en gaan er sterk op vooruit op vlak van spreekdurf, spreek-, luister- en leesvaardigheid en woordenschat. Ze worden beter voorbereid op het hoger onderwijs en het latere beroepsleven,” zegt Anne Verlinden, adjunct-directeur van Virgo Sapiens.

De school biedt de komende weken infosessies en proeflessen aan. Meer informatie vind je op de website van de school.